Марокканец Маухуб высказался о переходе в московское «Динамо»

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Париже в составе сборной Марокко Эль‑Мехди Маухуб высказался о переходе в московское «Динамо».

Форвард отметил, что приехал в большой клуб и надеется оправдать ожидания болельщиков «бело-голубых».

«Очень рад, что перехожу в «Динамо». Я здесь, чтобы стать чемпионом России и обладателем Кубка этой страны», — приводит слова Маухуба пресс‑служба клуба.

Напомним, что 21-летний нападающий подписал долгосрочный контракт со «Спартаком», который рассчитан до лета 2029 года. Маухуб будет выступать под 14-м номером. Ранее он играл за «Раджа Касабланку».