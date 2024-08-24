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Марокканец Маухуб высказался о переходе в московское «Динамо»

24 Августа 2024 • 19:28 Комментировать

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Париже в составе сборной Марокко Эль‑Мехди Маухуб высказался о переходе в московское «Динамо».

Форвард отметил, что приехал в большой клуб и надеется оправдать ожидания болельщиков «бело-голубых».

«Очень рад, что перехожу в «Динамо». Я здесь, чтобы стать чемпионом России и обладателем Кубка этой страны», — приводит слова Маухуба пресс‑служба клуба.

Напомним, что 21-летний нападающий подписал долгосрочный контракт со «Спартаком», который рассчитан до лета 2029 года. Маухуб будет выступать под 14-м номером. Ранее он играл за «Раджа Касабланку». 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Эль-Мехди Маухуб
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