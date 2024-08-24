Гиоргобиани круче Горбани: «Факел» прихлопнул «Оренбург» и покинул дно таблицы РПЛ

Пока в Санкт-Петербурге рубились «Зенит» и «Спартак», в Воронеже соперничали «Факел» и «Оренбург». Два этих матча шестого тура РПЛ оказались в одном временном слоте. За оренбуржцев не мог сыграть дисквалифицированный защитник Матиас Перес, успевший скопить четыре жёлтые карточки за пять туров.

Воронежцы уже заждались победы «Факела» не только на новом стадионе, но и вообще в сезоне. Произошла уже у «огнеопасных» и смена главного тренера, что для них вполне традиционно. При вернувшемся Дмитрии Пятибратове «факелоносцы» проиграли дома в Кубке «Акрону» и в гостях в чемпионате «Спартаку».

«Оренбург» стартовал в текущем сезоне Премьер-лиги лучше «Факела». Но всего одна победа была одержана уральцами в пяти турах. Причём в самом первом туре. Зато над самим «Спартаком». Без того выигрыша команда Давида Деограсии не находилась бы в турнирной таблице выше и зоны вылета, и зоны стыков.

Матч пятого тура «Ростов» – «Оренбург» притянул к себе широкий резонанс из-за резкого выпада спортдиректора южноуральского клуба Дмитрия Андреева в адрес судей. В той игре оренбуржцы выиграли первый тайм с разницей в два мяча, но проиграли матч целиком с разницей в один гол. 3:2 там победил «Ростов».

В отчётной встрече «Оренбург» сразу схватил инициативу в свои руки / ноги. Гудиев на второй минуте отразил близкий удар Мансильи, но там всё равно офсайд был. Потом доставка гостей с правого фланга привела к удару Горбани в падении через себя – воронежцам повезло, что мяч не нашёл себе пристанище в левом углу створа.

Впрочем, впоследствии «Факел» показал, что он тоже атаковать умеет. Хотя и натужно. Уже в конце тайма Гиоргобани справа отдал пас Щетинину, тот подал, а Юрганов и Ильин не сумели затолкнуть мяч в сетку. Момент был вязкий – как и вся игра. Про такие матчи говорят, что они на сто процентов состоят из борьбы.

В перерыве Пятибратов выпустил вместо Квеквескири больше нацеленного на атаку Мертенса. Тот пытался бить издали, но это блокировалось. На одиннадцатой минуте второго тайма Башич со штрафного приложился в левый угол – Москвичёв отразил. После углового, который исполнил Марин, головой не попал в ворота Горбани.

«Факел» через считанные минуты своим штрафным ударом распорядился удачней. Гиоргобиани, перебросив мощную стенку, загнал мяч за ленточку рикошетом от перекладины – 1:0. Это первый гол воронежской команды за пять последних матчей, если принимать в расчёт только пространство Премьер-лиги.

Кирилл Иванцов