Гиоргобиани круче Горбани: «Факел» прихлопнул «Оренбург» и покинул дно таблицы РПЛ

Пока в Санкт-Петербурге рубились «Зенит» и «Спартак», в Воронеже соперничали «Факел» и «Оренбург». Два этих матча шестого тура РПЛ оказались в одном временном слоте. За оренбуржцев не мог сыграть дисквалифицированный защитник Матиас Перес, успевший скопить четыре жёлтые карточки за пять туров.
|(1:0) Гиоргобиани Николай62'
Воронежцы уже заждались победы «Факела» не только на новом стадионе, но и вообще в сезоне. Произошла уже у «огнеопасных» и смена главного тренера, что для них вполне традиционно. При вернувшемся Дмитрии Пятибратове «факелоносцы» проиграли дома в Кубке «Акрону» и в гостях в чемпионате «Спартаку».
«Оренбург» стартовал в текущем сезоне Премьер-лиги лучше «Факела». Но всего одна победа была одержана уральцами в пяти турах. Причём в самом первом туре. Зато над самим «Спартаком». Без того выигрыша команда Давида Деограсии не находилась бы в турнирной таблице выше и зоны вылета, и зоны стыков.
Матч пятого тура «Ростов» – «Оренбург» притянул к себе широкий резонанс из-за резкого выпада спортдиректора южноуральского клуба Дмитрия Андреева в адрес судей. В той игре оренбуржцы выиграли первый тайм с разницей в два мяча, но проиграли матч целиком с разницей в один гол. 3:2 там победил «Ростов».
В отчётной встрече «Оренбург» сразу схватил инициативу в свои руки / ноги. Гудиев на второй минуте отразил близкий удар Мансильи, но там всё равно офсайд был. Потом доставка гостей с правого фланга привела к удару Горбани в падении через себя – воронежцам повезло, что мяч не нашёл себе пристанище в левом углу створа.
Впрочем, впоследствии «Факел» показал, что он тоже атаковать умеет. Хотя и натужно. Уже в конце тайма Гиоргобани справа отдал пас Щетинину, тот подал, а Юрганов и Ильин не сумели затолкнуть мяч в сетку. Момент был вязкий – как и вся игра. Про такие матчи говорят, что они на сто процентов состоят из борьбы.
В перерыве Пятибратов выпустил вместо Квеквескири больше нацеленного на атаку Мертенса. Тот пытался бить издали, но это блокировалось. На одиннадцатой минуте второго тайма Башич со штрафного приложился в левый угол – Москвичёв отразил. После углового, который исполнил Марин, головой не попал в ворота Горбани.
«Факел» через считанные минуты своим штрафным ударом распорядился удачней. Гиоргобиани, перебросив мощную стенку, загнал мяч за ленточку рикошетом от перекладины – 1:0. Это первый гол воронежской команды за пять последних матчей, если принимать в расчёт только пространство Премьер-лиги.
Кирилл Иванцов
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