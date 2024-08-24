Бывший арбитр РПЛ Федотов отреагировал на удаление Эраковича в матче против «Спартака»

Бывший арбитр Российской премьер-лиги Игорь Федотов высказался об удалении защитника питерского «Зенита» Страхиньи Эраковича в матче шестого тура Российской премьер-лиги против московского «Спартака».

Напомним, что сербский футболист получил первую жёлтую карточку на 56-й минуте, а вторым «горчичником» он удостоился через шесть минут.

«Вторая жёлтая Эраковичу за грубую игру стопроцентная. Тут вопросов к арбитру никаких нет», — приводит слова Федотова «Чемпионат».

Прямая текстовая трансляция центрального матча шестого тура чемпионата России проходит на сайте LiveResult.ru.