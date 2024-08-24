Защитник «Зенита» Эракович удалён в матче против «Спартака»

В эти минуты проходит матч шестого тура Российской премьер-лиги между питерским «Зенитом» и московским «Спартаком».

На 62-й минуте встречи команда с берегов Невы осталась в меньшинстве. За две жёлтых карточки был удалён защитник Страхинья Эракович. Первое предупреждение сербский футболист получил на 56-й минуте.

Напомним, что Эракович выступал за «Црвену Звезду», которой ранее руководил нынешний наставник столичного клуба Деян Станкович.

За прямой текстовой трансляцией центрального матча шестого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» можно следить на сайте LiveResult.ru.