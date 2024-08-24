«Ахмат» и «Химки» назвали стартовые составы на матч чемпионата России

Грозненский «Ахмат» и подмосковные «Химки» огласили стартовые составы на матч шестого тура Российской премьер-лиги. Полузащитник Зелимхан Бакаев, который пропустил игру с «Зенитом», выйдет в стартовом составе.

Стартовый состав «Ахмата»: Шелия, Жиров, Адамов, Богосавац, Тодорович, Гандри, Бериша, Швец, Исмаэл Силва, Камило, Фелиппе Кардосо.

Стартовый состав «Химок»: Обухов, Филин, Ориньо, Фернандес, Фаринья, Мирзов, Бакаев, Хосонов, Вера, Абдуллахи, Заболотный.

Свисток о начале поединка прозвучит в 20:00 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте LiveResult.ru.