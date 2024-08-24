Чанов отреагировал на разгромную победу ЦСКА над «Акроном»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о победе столичного клуба над тольяттинским «Акроном» (4:0) в матче шестого тура Российской премьер-лиги.

Специалист отметил, что такой результат может помочь «армейцам» раскрепоститься, а игра их соперника разочаровала, хотя в первом тайме «Акрон» особо не уступал по игре.

«А что произошло во втором тайме, непонятно. Может быть, пропущенный мяч подкосил ребят. А потом ещё один-второй — футболисты уже не верили в себя», — приводит слова Чанова «Чемпионат».

Благодаря победе подопечные Марко Николича поднялись на четвертое место в турнирной таблице РПЛ.