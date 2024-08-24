Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», в ближайшее время нападающий «Аргентинос Хуниорс» Лусиано Гонду может пополнить ряды «Зенита».

Если переход состоится, то это не означает, что питерский клуб отказался от трансфера нападающего московского «Спартака» Александра Соболева. Петербуржцы хотят подписать обоих футболистов.

Ранее СМИ сообщали, что 23-летний форвард сегодня, 24 августа, вылетит в Россию для прохождения медицинского осмотра перед переходом в «Зенит».

Соболев же после матча первого тура Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2) отстранён от тренировок с основной командой.