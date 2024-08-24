Вратарь «Акрона» Волков — о поражении от ЦСКА: Вся наша игра была провальной

Голкипер тольяттинского «Акрона» Сергей Волков высказался о разгромном поражении от московского ЦСКА (0:4) в матче шестого тура Российской премьер-лиги.

Вратарь отметил, что вся игра его команды была безвольной, в том числе и в первом тайме.

«В общем, сами проиграли игру, сами виноваты. Соперник сильный, но мы пытаемся отталкиваться от своей игры, сегодня мы её провалили», — приводит слова Волкова «Чемпионат».

На данный момент тольяттинский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в своём активе четыре очка. В следующем туре он на выезде сыграет против «Ахмата».