Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тедеев: «Всему виной сильная команда ЦСКА»

24 Августа 2024 • 17:49 Комментировать
ЦСКА Москва
4:0
Акрон

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с ЦСКА.

- Вы оставили очень много эмоций сегодня на поле и в раздевалке в перерыве, и по ходу матча. Главная претензия в этом матче у вас в чем заключается?

- Претензий, наверное, нет. Просто есть ключевые моменты, где мы сыграли не хорошо. Скорее всего, этот первый мяч, который был забит слишком просто, такая, знаете, ошибочка произошла. К сожалению, плохо мы отреагировали на этот первый мяч. Потом залетел еще один и еще один. Это следствие того, что в тот момент мы не оказались командой, может быть, а я со своей стороны, наверное, не достучался, наверное, в тот момент до футболистов, чтобы была правильная реакция. Надо было продолжать играть и стараться менять ситуацию. Но при всем при этом я ни в коем случае не могу предъявить никаких претензий в плане самоотдачи, отношения к игре со стороны футболистов, нет. Случилось так, что команда ЦСКА имела достаточно ощутимое преимущество во втором тайме, они хорошо играли, там сильные  футболисты, они воспользовались многими ошибками, которые мы допускали. В первом тайме этих ошибок было меньше. Мы играли более-менее целостно, имели возможности и забить мяч. Я считаю, что тайм был довольно-таки равным, хотя команда ЦСКА попала в перекладину. Были у них достаточно интересные моменты, но в то же время и мы были хороши. Если, допустим, первым таймом, то я абсолютно доволен в большей степени, чем вторым. Во втором тайме, к сожалению, произошли сбои, которые не позволили нам  удачливее быть. Вот это самое основное.

- После второго мяча вы кричали своим игрокам: «Играйте в футбол». Почему у них не получалось? Что у них конкретно не получалось в этот момент?

- Во-первых, всему виной сильная команда ЦСКА. Это понятно. Банальные вещи, которые  мы говорим, но на самом деле так и есть. Потому что игроки ЦСКА пользовались большим пространством, которое мы сами им давали. То есть, это пространство реализовывать. Здесь, конечно, появились такие моменты, такие ситуации, где сама команда ЦСКА этим просто хорошо пользовалась, а мы почему-то в какой-то определенный момент допускали те ошибки, которые во всяком случае ранее не допускали. Поэтому, наверное, такое количество мячей залетело в наши ворота.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Акрон Заур Тедеев ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 24 Августа
17:49
Тедеев: «Всему виной сильная команда ЦСКА»
17:43
Газзаев подвёл итоги матча между ЦСКА и «Акроном»
17:40
Николич: «Надо забить первый, нелегко, конечно, но надо забить первый гол»
17:35
Обляков: «Не может такая команда, как ЦСКА, дома два матча и три тайма не забивать»
17:09
Из-за них «Акрон» мог устоять в Москве: три худших игрока ЦСКА в матче против тольяттинцев
17:04
Обляков впервые в РПЛ набрал три результативных балла в одном матче
16:59
ЦСКА тайм мучился с реализацией, но в итоге забил четыре и разгромил «Акрон»
16:55
Обляков оформил дубль, ЦСКА продолжает громить «Акрон»
16:51
ЦСКА уже громит «Акрон», забив очередной гол во втором тайме
16:19
Мусаев открыл счёт в матче с «Акроном»
15:08
Тедеев: «Неправильно, когда новая команда пять матчей из семи играет на выезде»
14:56
Николич: «В последних двух матчах у нас хороший прогресс, а результат неудачный»
14:30
ЦСКА - «Акрон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0
02:02
ЦСКА - Акрон: где смотреть прямую трансляцию онлайн
23 Августа
17:34
Гершкович оценил «Динамо», «Локомотив», ЦСКА и «Краснодар»
13:55
Булыкин – об Акинфееве: «Он у нас легенда, пусть стоит и играет»
22 Августа
22:39
ЦСКА – «Акрон»: прогноз и ставки БК Pinnacle
10:56
Ставка и прогноз на точный счёт матча ЦСКА — Акрон РПЛ — 24 августа 2024
09:20
Надёжная ставка и прогноз на матч ЦСКА — Акрон чемпионата России — 24 августа 2024
21 Августа
23:40
Бесплатная ставка и прогноз на матч ЦСКА – Акрон чемпионата России – 24 августа 2024
20 Августа
17:28
Тошич оценил перспективы ЦСКА
12:36
Булыкин назвал причины неудач ЦСКА
00:36
​Пономарёв: «Поменяли Федотова на Николича, но ничего не изменилось» 2
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Роналду на третьем месте, Месси – второй: назван лучший игрок XXI века по среднему числу голов за матч Не Роналду: Назван лучший центральный нападающий в истории «Самый счастливый день в жизни»: Хвича сообщил радостную новость Егор Титов назвал точный счёт матча «Зенит» — Спартак» Роналду за ночь стал суперзвездой – он круче Месси, «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Барселоны» Названа зарплата Кьезы в «Барселоне» Касильяс обратился к Нойеру, Буффону и Чеху Джорджина Родригес обратилась к Роналду Три игрока вернулись в общую группу «Зенита» перед матчем со «Спартаком» Назван лучший нападающий мира: Роналду стал десятым, Мбаппе - третий
«Зенит» закрыл трансфер Соболева из «Спартака» «Реал» с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом не смог переиграть «Мальорку» в первом туре Ла Лиги Роналду за ночь стал суперзвездой – он круче Месси, «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Барселоны» Роналду на третьем месте, Месси – второй: назван лучший игрок XXI века по среднему числу голов за матч «Брайтон» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Известны сроки восстановления Глушенкова Не Холанном единым: «Манчестер Сити» скромно поборол «Челси» Не Роналду: Назван лучший центральный нападающий в истории Стипиди: «Я не пойму, у нас чемпионат России или чемпионат «Газпрома» Несколько игроков «Барселоны» могут перейти в «Милан» в рамках сделки по Леау
Спортивные новости
Российский тренер высказался на тему допинг-скандала с участием Синнера Александрова обыграла китаянку Юэ и вышла в полуфинал турнира в Монтеррее Экс-баскетболист Носов высказался о скандале с фейковой сборной Колумбии Экс-тренер сборной России: «Происходящее в КХЛ, честно говоря, напоминает мне театр абсурда» Экс-игрок СКА: «Нас ждёт достаточно интересный сезон» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Акрон Акрон
4
0
1.36 5.00 9.00
Видео
42 мин
Зенит Зенит
Спартак Москва Спартак Москва
0
0
1.65 4.00 5.20
Видео
42 мин
Факел Факел
Оренбург Оренбург
0
0
2.36 3.40 3.00
Видео
24.08.24 в 20:00
Ахмат Ахмат
Химки Химки
1.79 3.85 4.30
Видео
25.08.24 в 15:00
Крылья Советов Крылья Советов
Пари НН Пари НН
1.69 3.95 4.90
Видео
25.08.24 в 17:30
Динамо Москва Динамо Москва
Краснодар Краснодар
2.07 3.90 3.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Августа
18:02 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Шинник» одержал первую победу в сезоне, одолев «Аланию»
17:58 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Акрона» Волков — о поражении от ЦСКА: Вся наша игра была провальной
17:49 · Россия. Премьер-лига
Тедеев: «Всему виной сильная команда ЦСКА»
17:43 · Россия. Премьер-лига
Газзаев подвёл итоги матча между ЦСКА и «Акроном»
17:40 · Россия. Премьер-лига
Николич: «Надо забить первый, нелегко, конечно, но надо забить первый гол»
17:35 · Россия. Премьер-лига
Обляков: «Не может такая команда, как ЦСКА, дома два матча и три тайма не забивать»
17:29 · Россия. Премьер-лига
Деограсия отметил изменения в стиле игры «Факела»
17:21 · Россия. Премьер-лига
Пятибратов: «Очень хорошо, что люди сегодня будут смотреть матч вживую»
17:16 · Россия. Премьер-лига
Медведев объяснил появление Вендела и Педро в стартовом составе «Зенита» на матч против «Спартака»
17:16 · Россия. Премьер-лига
Станкович: «Очень важно иметь командный дух, который понадобится в том числе и сегодня»
17:11 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Ждать, что мы на голову сильнее других, конечно же, не приходится»
17:08 · Россия. Премьер-лига
Аршавин сделал выбор между Кордобой и Соболевым
17:04 · Россия. Премьер-лига
Обляков впервые в РПЛ набрал три результативных балла в одном матче
17:00 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 2
17:00 · Россия. Премьер-лига
«Факел» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:57 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Спартак» не так безнадежен, как был раньше»
16:55 · Россия. Премьер-лига
Обляков оформил дубль, ЦСКА продолжает громить «Акрон»
16:51 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА уже громит «Акрон», забив очередной гол во втором тайме
16:50 · Россия. Премьер-лига
«Галатасарай» и «Спартак» договорились о переходе Актюркоглу, игрок отказался от переезда в Россию
16:28 · Россия. Премьер-лига
Стали известны стартовые составы на матч «Факел» — «Оренбург»
16:27 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА быстро забил и второй гол в ворота «Акрона»
16:19 · Россия. Премьер-лига
Мусаев открыл счёт в матче с «Акроном»
16:11 · Россия. Премьер-лига
Дуарте и Николсон не прилетели в Санкт-Петербург
16:06 · Россия. Премьер-лига
Представитель Гонду: «Сделка с «Зенитом» ещё не закрыта»
15:08 · Россия. Премьер-лига
Тедеев: «Неправильно, когда новая команда пять матчей из семи играет на выезде»
Все новости
Рекомендуем