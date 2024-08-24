Тедеев: «Всему виной сильная команда ЦСКА»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с ЦСКА.

- Вы оставили очень много эмоций сегодня на поле и в раздевалке в перерыве, и по ходу матча. Главная претензия в этом матче у вас в чем заключается?

- Претензий, наверное, нет. Просто есть ключевые моменты, где мы сыграли не хорошо. Скорее всего, этот первый мяч, который был забит слишком просто, такая, знаете, ошибочка произошла. К сожалению, плохо мы отреагировали на этот первый мяч. Потом залетел еще один и еще один. Это следствие того, что в тот момент мы не оказались командой, может быть, а я со своей стороны, наверное, не достучался, наверное, в тот момент до футболистов, чтобы была правильная реакция. Надо было продолжать играть и стараться менять ситуацию. Но при всем при этом я ни в коем случае не могу предъявить никаких претензий в плане самоотдачи, отношения к игре со стороны футболистов, нет. Случилось так, что команда ЦСКА имела достаточно ощутимое преимущество во втором тайме, они хорошо играли, там сильные футболисты, они воспользовались многими ошибками, которые мы допускали. В первом тайме этих ошибок было меньше. Мы играли более-менее целостно, имели возможности и забить мяч. Я считаю, что тайм был довольно-таки равным, хотя команда ЦСКА попала в перекладину. Были у них достаточно интересные моменты, но в то же время и мы были хороши. Если, допустим, первым таймом, то я абсолютно доволен в большей степени, чем вторым. Во втором тайме, к сожалению, произошли сбои, которые не позволили нам удачливее быть. Вот это самое основное.

- После второго мяча вы кричали своим игрокам: «Играйте в футбол». Почему у них не получалось? Что у них конкретно не получалось в этот момент?

- Во-первых, всему виной сильная команда ЦСКА. Это понятно. Банальные вещи, которые мы говорим, но на самом деле так и есть. Потому что игроки ЦСКА пользовались большим пространством, которое мы сами им давали. То есть, это пространство реализовывать. Здесь, конечно, появились такие моменты, такие ситуации, где сама команда ЦСКА этим просто хорошо пользовалась, а мы почему-то в какой-то определенный момент допускали те ошибки, которые во всяком случае ранее не допускали. Поэтому, наверное, такое количество мячей залетело в наши ворота.