Газзаев подвёл итоги матча между ЦСКА и «Акроном»

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался о победе столичного клуба над «Акроном» (4:0) в матче шестого тура Российской премьер-лиги.
Специалист отметил, что преимущество «армейцев» было безоговрочным, и исполнительское мастерство игроков сыграло во втором тайме, поэтому результат закономерен.
«Да, «Акрон» еще пытался в первом тайме сыграть в контригру, но второй тайм был полностью за ЦСКА. Это также очень важная победа для команды после двух подряд поражений в чемпионате», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».
Благодаря победе столичный клуб поднялся на четвёртое место в турнирной таблице.
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