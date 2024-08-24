Николич: «Надо забить первый, нелегко, конечно, но надо забить первый гол»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Акроном».

- Яркая игра. Как за один короткий перерыв вам удалось вернуть реализацию команде?

- Как удалось? Лучше задать вопрос: «Как не удалось в последних двух матчах?». В этом смысле считаю «Локомотив» и «Нижний» на Кубок мы просто обладали сумасшедшим преимуществом по моментам и всему. В первом тайме тоже, потом если забил первый, то потом открывается игра, и два-три-четыре идут. Надо забить первый. Нелегко, конечно, но надо забить первый. Когда забили в начале второго тайма первый гол, тогда уже игра получилась по-другому. У нас было больше пространства, наши качества, может быть, стали более заметными на поле.

- Были какие-то опасения после первого тайма, что опять создаем и опять не получилось забить?

- Нет, наоборот, очень спокойно были в перерыве. Буквально сказал ребятам, можете потом их спросить, что так два-три раза подряд не бывает. Что мы говорили в перерыве, что надо продолжать, надо играть так же, как в первом тайме, не пропускать первый гол, не нервничать и не делать подарки и ошибки, тогда будем забивать. Но не получилось в матче с «Локомотивом», а сегодня получилось. Были спокойны, показали пару моментов и уверенно вышли на второй тайм.