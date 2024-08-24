Обляков: «Не может такая команда, как ЦСКА, дома два матча и три тайма не забивать»

Лучший футболист встречи ЦСКА - «Акрон» Иван Обляков для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Мой любимый момент этой игры: где-то в первом тайме на замахе убрал двоих и пробил в каркас ворот. Какой у тебя любимый момент из этого матча?

- Мне он тоже, честно, понравился. Если бы залетел, был бы красивый гол.

- Почему не удалось забить в первом тайме? Преимущество и моменты были.

- Наверное, знаете, прошлая игра с «Локомотивом» сказывается, когда было большое преимущество и не могли забить. К сожалению, какую-то уверенность в завершающей стадии потеряли, но в перерыве поговорили об этом. Просто сказали успокоиться и расслабиться, завершить именно в конце, где-то именно в конце, последнего удара, последнего паса не хватало. Поговорили, и всё получилось. Не может такая команда, как ЦСКА, дома два матча и три тайма не забивать, только в четвертом получилось. Нельзя два матча не забивать, поэтому отлично.

- После голевой на Мойзеса с угла ты рывок метров на 70 сделал, чтобы его догнать. Что за ритуал? Что сказал ему?

- Да нет, просто перед игрой, когда до этого с Мойзесом передачи делали, на этом месте я забил. Он сказал: «Давай сейчас тоже ты забьешь». Я забил, потом получается, я отдал и он забил. Я побежал ему это сказать.