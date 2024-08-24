Деограсия отметил изменения в стиле игры «Факела»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Факелом».

- Сегодня в составе «Оренбурга» отсутствует Перес, основной центральный защитник. Возможно его заменить по функциям?

- Мы доверяем всем нашим игрокам, у всех них достойный уровень. Это правда, что Матиас Перес обычно у нас играет все матчи, надеемся, что сегодня наши центральные защитники Хотулёв и Прохин выполнят работу так, чтобы не было заметно отсутствие Матиаса Переса.

- «Оренбург» и «Факел» - две команды Премьер-лиги, которые играют на искусственном газоне. Вы сегодня перед началом матча очень внимательно оценили газон. Это преимущество для «Оренбурга», что ваша команда выступает не первый сезон на таком газоне или на похожем?

- Да, конечно же, для нас это будет плюсом, так как мы всегда тренируемся на искусственном поле. А то, что вы сказали, что я внимательно осматривал поле. У нас из черных кружочков поле состоит, а у «Факела» из другого цвета, более светлого. Знаю, что этот материал не поджигается. Просто осматривали, да.

- «Факел» при новом тренере провел всего два матча, причем составы были разные. Вы понимаете, в какой футбол сегодня против вас будет играть Дмитрий Пятибратов?

- Да, что касается команды «Факела», раньше я наблюдал, что было больше борьбы. Сейчас видно, что больше комбинируют. Что касается состава, видно, что часто проводится ротация, но опять же я часто говорю: важна не та работа, которую проделывает соперник и что планирует делать, а наша работа, что мы запланировали и что нам нужно делать. Самое главное - это мы.