Пятибратов: «Очень хорошо, что люди сегодня будут смотреть матч вживую»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Оренбургом».
- После матча со «Спартаком» руководство и футболисты клуба высказывались по поводу физической готовности команды. Что удалось за эту неделю исправить в этом направлении?
- Работали над многими компонентами и сегодня посмотрим.
- Юрганов вместо Сенхаджи в старте. Не всегда тренеры любят менять пару центральных защитников. С чем связана эта перестановка?
- У нас больше 20 игроков в команде, и каждый заслуживает того, чтобы выйти в стартовом составе.
- Сегодня для вас первый матч со зрителями. Что это значит для вас?
- Мы очень рады, что болельщики сегодня придут на футбол. Мы знаем, как умеют болеть в Воронеже. Очень хорошо, что люди сегодня будут смотреть матч вживую.
- Для вас лично что это значит?
- Это дополнительные эмоции, дополнительная ответственность, это люди, которые всей душой болеют. Для меня это праздник.
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