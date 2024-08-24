Пятибратов: «Очень хорошо, что люди сегодня будут смотреть матч вживую»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Оренбургом».

- После матча со «Спартаком» руководство и футболисты клуба высказывались по поводу физической готовности команды. Что удалось за эту неделю исправить в этом направлении?

- Работали над многими компонентами и сегодня посмотрим.

- Юрганов вместо Сенхаджи в старте. Не всегда тренеры любят менять пару центральных защитников. С чем связана эта перестановка?

- У нас больше 20 игроков в команде, и каждый заслуживает того, чтобы выйти в стартовом составе.

- Сегодня для вас первый матч со зрителями. Что это значит для вас?

- Мы очень рады, что болельщики сегодня придут на футбол. Мы знаем, как умеют болеть в Воронеже. Очень хорошо, что люди сегодня будут смотреть матч вживую.

- Для вас лично что это значит?

- Это дополнительные эмоции, дополнительная ответственность, это люди, которые всей душой болеют. Для меня это праздник.