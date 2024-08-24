Медведев объяснил появление Вендела и Педро в стартовом составе «Зенита» на матч против «Спартака»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о появлении Маркуса Вендела и Педро в стартовом составе питерского клуба на матч шестого тура Российской премьер-лиги против «Спартака».

«Благодаря врачам, физиотерапевтам и самим ребятам», — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».

Ранее спортивный функционер сообщал, что бразильцы не смогут помочь команде Сергея Семака в матче против столичного клуба из-за повреждений.

Центральный матч шестого тура чемпионата России пройдёт сегодня, 24 августа. Начало - в 17:30 по московскому времени. Главным арбитром матча назначен Виталий Мешков.