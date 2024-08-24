Станкович: «Очень важно иметь командный дух, который понадобится в том числе и сегодня»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Зенитом».

- Вы играли против «Спартака» в Лиге чемпионов, помните тот «Спартак». Все ждут яркий и комбинационный футбол в исполнении вашей команды. Сколько вам нужно недель, времени, чтобы такую игру поставить?

- Я думаю, что мы уже кое-что показали в этом сезоне, время есть время. Мы работаем сегодняшним днем и пытаемся показать максимум, всё, что можно. Очень важно - командный дух и сплоченность коллектива, мы стараемся делать работу как нужно. У меня есть 22 футболиста в распоряжении. Для меня все они игроки основного состава. Очень важно иметь командный дух, который понадобится в том числе и сегодня.

- На этом стадионе мало кто рискует играть в атакующий футбол. Может быть, вы рискнете?

- Мы исходим из того, что на этом матче футбол не заканчивается, он будет и после. Мы будем играть и после этого матча. Поэтому стараемся сегодня показать тот футбол, который хотим, то есть, придерживаемся наших идей. Мы сегодня не выиграем титул и не проиграем, поэтому нужно смотреть на игру таким образом.