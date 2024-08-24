Семак: «Ждать, что мы на голову сильнее других, конечно же, не приходится»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой со «Спартаком».

- Начало сезона и сразу такой суперматч. Успели как-то психологически настроиться на этот матч? Всего три очка, но его ждет вся страна.

- Это шестой тур, плюс если учитывать Суперкубок и два матча на Кубок, конечно, мы уже сыграли восемь матчей, и это девятый матч. Уже достаточно матчей, чтобы почувствовать игровой тонус.

- Вы здорово набрали ход, 15-1 разница мячей, но с «Химками» игра была немного тяжелой. Значит ли это, что все-таки у нас будет интересный чемпионат, такой же яркий и интересный, как прошлый? А то после трех-четырех матчей вас заранее записали в чемпионы и сказали, что интриги не будет.

- Мы себя не записывали в чемпионы, это ваших рук дело, журналистов, которые по результатам двух-трех крупных побед начали петь дифирамбы и вешать медали. Конечно, мы прекрасно понимаем, что будет сложный сезон. Кардинально у нас в составе ничего не изменилось по прошлому сезону. Прошлый сезон был сложный, а этом Макс Глушенков ярко начал, а в остальном у нас тот же состав. Поэтому ждать, что мы на голову сильнее других, конечно же, не приходится. Готовимся к каждому матчу, понимаем, что будут удачные и неудачные моменты. В первых матчах была хорошая реализация, мячи залетали. С «Химками», к сожалению, не забили то, что должны были забить, поэтому результат такой, это футбол.

- Говорят, что не бывает незаменимых игроков, но, думаю, вы со мной согласитесь, Вендела это не касается. Когда вы узнали, что он может сыграть, как-то полегчало сразу?

- Мы с осторожностью относимся. Конечно, с точки зрения его участия в игре это плюс для нас, это очень важный игрок. С другой стороны, понимаем, что, конечно, игрового тонуса ему сейчас не хватает, пропустил много. Поэтому мы поставили его сразу, чтобы понять, насколько его хватит и в каком состоянии он будет.

- Для вас что-то значит, что сегодня открытая крыша, небо голубое, солнце? Это как-то влияет на игру, на стратегию?

- Нет, мы не отвлекаемся. Это вопрос организаторов, в зависимости от погоды и возможности играть с открытой и закрытой крышей, мы в это не вникаем абсолютно, нам это без разницы.