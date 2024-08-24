Из-за них «Акрон» мог устоять в Москве: три худших игрока ЦСКА в матче против тольяттинцев

Ставим оценки футболистам Марко Николича

Целый тайм мучился с реализацией моментов ЦСКА и показалось, что возможно повторение проигранного дерби. Тогда «Локо» наказал хозяев за расточительность, сегодня «Акрон» не сумел. Более того, получил четыре мяча от блестящих Облякова, Мусаева, Файзуллаева. Атака хозяев сыграла на хорошем уровне. Но всё ли так гладко?

Давайте разбираться, из-за кого же ЦСКА мог потерять очки. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Марко Николича.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ВИЛЛИАН РОША – 6,0. Прям плохо у ЦСКА не сыграл никто, но давайте попробуем найти ложку дёгтя в бочке мёда. Один из самых неуверенных матчей выдал Виллиан Роша, который обычно цементирует всё в центре обороны, ещё и организует голевые скидки на стандартах у чужих ворот.

Сегодня бразилец проиграл половину единоборств инертным игрокам «Акрона» (семь из 14) и устроился на жёлтую карточку.

ВИКТОР ДАВИЛА – 5,5. Главный «запарыватель» моментов, именно из-за Давилы первый тайм получился таким нервным. Трижды партнёры выводили Виктора на завершающий удар, но каждый раз он бил удобно для Волкова. Просто набивал статистику для голкипера.

В итоге у Волкова три сейва, а у Давилы три загубленных момента. До замены он успел оправдаться голевой передачей на Облякова, но нервов съел очень много.

САША ЗДЕЛАР – 5,0. Серб продолжает отыгрывать полные матчи и регулярно выходить в основе, но всё ещё смотрится инородным элементом. Даже когда команда тотально доминирует и громит соперника в четыре мяча.

Сашу не поле мы почти не замечали – у него нет отборов, всего один перехват, два выигранных единоборства из четырёх. В опорной зоне за него всю работу делал тройка защитников, а в атаке он никак Облякову не помогал. Ноль обострений у Зделара.