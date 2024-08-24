Аршавин сделал выбор между Кордобой и Соболевым

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин высказался о возможном переходе нападающего московского «Спартака» в стан питерского «Зенита».

«Раз идут слухи, то нужен. Но если есть возможность, то я предпочел бы Кордобу из нашего чемпионата», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Ранее СМИ сообщали, что 27-летний футболист близок 3 переходу в стан команды с берегов Невы.

Напомним, что Соболев после матча первого тура Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (1:2) после разговора с главным тренером Деяном Станковичем был отстранен от тренировок с основной командой по решению руководства.