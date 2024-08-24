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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Обляков впервые в РПЛ набрал три результативных балла в одном матче

24 Августа 2024 • 17:04 Комментировать
ЦСКА Москва
4:0
Акрон

Завершился матч шестого тура Российской премьер-лиги между московским ЦСКА и тольяттинским «Акроном». Победу с разгромным счётом 4:0 одержали подопечные Марко Николича.

Полузащитник столичного клуба Иван Обляков отметился двумя забитыми и одной результативной передачей партнёрам по команде. Таким образом 26-летний футболист впервые в своей карьере отметился тремя результативными действиями в одном матче чемпионата России, об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports. Для этого достижения ему понадобилось провести 213 игр.

В следующем туре «армейцы» на выезде сыграют против «Химок» (31.08).

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Евро-Футбол.Ру,
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