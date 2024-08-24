ЦСКА тайм мучился с реализацией, но в итоге забил четыре и разгромил «Акрон»

«Акрон» и ЦСКА сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч шестого тура РПЛ состоялся 24 августа на стадионе «ВЭБ Арена».

Субботнюю программу чемпионата России открыли в Москве футболисты ЦСКА и «Акрона». Футболисты Марко Николича хотели поправить эмоциональный фон после серии неудачных матчей, в последнее время «армейцы» проигрывают много, даже там, где доминируют – как в последнем матче с «Локо».

И то дерби будто плавно перетекло в игру против «Акрона». ЦСКА вновь доминировал, набивал опасные, но всё никак не мог забить. Весь первый тайм хозяева «жалили» качественными атаками. Давила с дуги штрафной площади бил без помех – точно в руки Волкову. Затем Виктор уже пробил в сторону от голкипера, замкнув кросс Файзуллаева, но Сергей выручил в броске.

Далее в игру вступил каркас ворот. На дуге штрафной площади вновь оказался игрок ЦСКА. Теперь это был Обляков. Иван примерился, на замахе убрал двух соперников и пальнул очень плотно – перекладина сыграла за «Акрон». И под самый занавес тайма ещё Круговой разогнал шикарную контратаку, выведя Давилу на голкипера под небольшим углом. Виктор пробил корявенько, позволив Волкову записать в актив ещё один сейв.

Масса моментов и ноль голов, с таким гнетущим багажом начал ЦСКА второй тайм. Показалось, что может случиться повторение дерби с «Локо», но «армейцев» всё-таки прорвало. Обляков по левому флангу запустил Файзуллаева, Аббос прострелил в центр, а Тамерлан Мусаев ударом в касание наконец попал в самый угол – 1:0. Гора с плеч.

А вскоре в похожей атаке Обляков удвоил преимущество. Опять же Иван отдал налево, опять Файзуллаев оттуда сделал заброс. Теперь уже Мусаев головой сбросил на Давилу, а тот почти с нулевого угла прострелил. Набежавший Обляков поразил уже пустой створ – 2:0. После этого игра успокоилась. «Армейцы» за разгромом не побежали, а «Акрон» вместо ответных атак предоставил только грубость и борьбу. Матч скатился к постоянным нарушениям.

В концовке «армейцы» всё-таки ответили на грубость голами. Сначала Обляков от угла поля подал точно на Мойзеса, а бразилец точно пробил – 3:0. А затем уже сам Иван реализовал пенальти за игру рукой Савичева – 4:0. Разгром! После двух подряд поражений в РПЛ ЦСКА немного выправляет ситуацию.