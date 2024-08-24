Радимов: «Спартак» не так безнадежен, как был раньше»

Бывший футболист питерского «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча шестого тура Российской премьер-лиги, в котором команда с берегов Невы на своём поле сыграет против московского «Спартака».

Специалист отметил, что «красно-белые» находятся в хорошей форме, они одержали много крупных побед и поверили в тренера, а новичок Эсекьель Барко является футболистом с большой буквы.

«У команды есть козыри. «Спартак» не так безнадежен, как был раньше, когда абсолютно никто не верил в команду, — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что игра пройдёт сегодня, 24 августа, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».