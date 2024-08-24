После нулевого первого тайма в матче шестого тура Премьер-лиги ЦСКА - «Акрон» болельщики увидели много голов. Сразу после перерыва был разыгран мяч до верного с итоговым ударом Тамерлана Мусаева, а вскоре Иван Обляков не мог промахнуться после прострела на пустые ворота. На 82-й минуте столичные футболисты сделали счет разгромным - угловой заработал ЦСКА на левом фланге, Иван Обляков у мяча, подача и гол Роберто Мойзеса головой в правый угол - 3:0. В команде Марко Николича появился еще один защитник-бомбардир помимо Игоря Дивеева. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.
ЦСКА уже громит «Акрон», забив очередной гол во втором тайме
|ЦСКА Москва
|Акрон
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