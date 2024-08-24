«Галатасарай» и «Спартак» договорились о переходе Актюркоглу, игрок отказался от переезда в Россию

«На данный момент Керем остается, и наш тренер в начале сезона сказал, что хочет, чтобы он никуда не уходил. Прочие слухи, домыслы и обвинения необоснованны. Кроме того, в клуб на данный момент не поступало никаких других официальных предложений», - приводит слова Хатипоглу Sabah.