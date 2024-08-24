«Галатасарай» и «Спартак» договорились о переходе Актюркоглу, игрок отказался от переезда в Россию

Член совета директоров «Галатасарая» Ибрагим Хатипоглу рассказал, почему не состоялся переход полузащитника Керема Актюркоглу в московский «Спартак».
Спортивный функционер отметил, что клубы договорились о трансфере игрока, однако сам Актюркоглу не смог договориться с «красно-белыми», к тому же он всегда мечтал выступать в Европе.
«На данный момент Керем остается, и наш тренер в начале сезона сказал, что хочет, чтобы он никуда не уходил. Прочие слухи, домыслы и обвинения необоснованны. Кроме того, в клуб на данный момент не поступало никаких других официальных предложений», - приводит слова Хатипоглу Sabah.
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