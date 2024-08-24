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Стали известны стартовые составы на матч «Факел» — «Оренбург»

24 Августа 2024 • 16:28 Комментировать
Факел
...
Оренбург
1 2.90 X 3.35 2 2.55
Через 0 ч. 49 мин.

Воронежский «Факел» и «Оренбург» огласили стартовые составы на матч шестого тура Российской премьер-лиги. Игрок уральской команды Матиас Перес не попал в заявку из-за дисквалификации по перебору жёлтых карточек. 

Стартовый состав «Факела»: Гудиев, Юрганов, Божин, Дзиов, Альшин, Квеквескири, Щетинин, Брахими, Марков, Ильин, Гиоргобани. 

Стартовый состав «Оренбурга»: Москвичёв, Малых, Сидоров, Прохин, Хотулёв, Михайлов, Башич, Марин, Горбани, Мансилья, Сахархизан.

Свисток о начале поединка прозвучит в 17:30 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте LiveResult.ru.

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