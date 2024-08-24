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ЦСКА быстро забил и второй гол в ворота «Акрона»

24 Августа 2024 • 16:27 Комментировать
ЦСКА Москва
2:0
Акрон
1 1.33 X 5.40 2 10.00
2-й тайм

Второй тайм матча шестого тура Премьер-лиги между ЦСКА и «Акроном» проходит под диктовку хозяев. В самом его начале комбинацию завершил Тамерлан Мусаев, а на 60-й минуе Иван Обляков удвоил перевес - пошёл заброс у «красно-синих» с левого полуфланга, Тамерлан Мусаев головой скинул в район правого угла вратарской, Виктор Давила сбросил оттуда, а Иван Обляков переправил мяч в пустые ворота.

2:0 на табло, ЦСКА делит четвертое место, набирая 10 очков. Соперник также четвертый, но с конца. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Акрон

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