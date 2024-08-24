«Зенит» и «Спартак» огласили стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы питерского «Зенита» и московского «Спартака» на матч шестого тура Российской премьер-лиги. Вендел и Педро выйдут в стартовом составе, Максим Глушенков не попал в заявку.

Стартовый состав «Зенита»: Латышонок, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Волков, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Кассьерра, Педро.

Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Рябчук, Бабич, Литвинов, Умяров, Денисов, Мартинс, Медина, Бонгонда, Барко, Угальде.

Свисток о начале поединка прозвучит в 17:30 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте LiveResult.ru.