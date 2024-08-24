Дуарте и Николсон не прилетели в Санкт-Петербург

Защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте и нападающий столичного клуба Шамар Николсон не прилетели в Санкт-Петербург на матч шестого тура Российской премьер-лиги против питерского «Зенита», об этом сообщает «Чемпионат».

Напомним, что нападающий сборной Ямайки в нынешнем сезоне не провел на поле ни одной минуты за «красно-белых». Парагваец также не выходил на поле в этом чемпионате. Ранее СМИ сообщали, что он может сменить клубную прописку.

Напомним, что игра пройдёт сегодня, 24 августа, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Свисток о начале поединка прозвучит в 17:30 по московскому времени.