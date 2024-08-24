Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Представитель Гонду: «Сделка с «Зенитом» ещё не закрыта»

24 Августа 2024 • 16:06 Комментировать

Представитель нападающего «Аргентинос Хуниорс» Лусиано Гонду Густаво Гони высказался об информации, что его клиент в ближайшее время пополнит ряды питерского «Зенита».

«Сделка еще не закрыта. Мы ведем переговоры, но правда близки к соглашению», — приводит слова Гони Sport24.

Ранее СМИ сообщали, что 23-летний футболист сегодня, 24 августа, отправится в Россию для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта с командой с берегов Невы.

В нынешнем сезоне Гонду принял участие в 21 игре во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами партнёрам по команде. 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Аргентинос Хуниорс Густаво Гони Лусиано Гонду ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Роналду на третьем месте, Месси – второй: назван лучший игрок XXI века по среднему числу голов за матч Не Роналду: Назван лучший центральный нападающий в истории «Самый счастливый день в жизни»: Хвича сообщил радостную новость Егор Титов назвал точный счёт матча «Зенит» — Спартак» Назван новый основной вратарь сборной Германии после ухода Нойера Роналду за ночь стал суперзвездой – он круче Месси, «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Барселоны» Названа зарплата Кьезы в «Барселоне» Касильяс обратился к Нойеру, Буффону и Чеху Джорджина Родригес обратилась к Роналду Три игрока вернулись в общую группу «Зенита» перед матчем со «Спартаком»
«Зенит» закрыл трансфер Соболева из «Спартака» «Реал» с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом не смог переиграть «Мальорку» в первом туре Ла Лиги Роналду за ночь стал суперзвездой – он круче Месси, «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Барселоны» Роналду на третьем месте, Месси – второй: назван лучший игрок XXI века по среднему числу голов за матч Известны сроки восстановления Глушенкова «Брайтон» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Не Роналду: Назван лучший центральный нападающий в истории Не Холанном единым: «Манчестер Сити» скромно поборол «Челси» Стипиди: «Я не пойму, у нас чемпионат России или чемпионат «Газпрома» Несколько игроков «Барселоны» могут перейти в «Милан» в рамках сделки по Леау
Спортивные новости
Российский тренер высказался на тему допинг-скандала с участием Синнера Александрова обыграла китаянку Юэ и вышла в полуфинал турнира в Монтеррее Экс-баскетболист Носов высказался о скандале с фейковой сборной Колумбии Экс-тренер сборной России: «Происходящее в КХЛ, честно говоря, напоминает мне театр абсурда» Экс-игрок СКА: «Нас ждёт достаточно интересный сезон» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
83 мин
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Акрон Акрон
2
0
1.36 5.00 9.00
Видео
24.08.24 в 17:30
Зенит Зенит
Спартак Москва Спартак Москва
1.65 4.00 5.20
Видео
24.08.24 в 17:30
Факел Факел
Оренбург Оренбург
2.36 3.40 3.00
Видео
24.08.24 в 20:00
Ахмат Ахмат
Химки Химки
1.79 3.85 4.30
Видео
25.08.24 в 15:00
Крылья Советов Крылья Советов
Пари НН Пари НН
1.69 3.95 4.90
Видео
25.08.24 в 17:30
Динамо Москва Динамо Москва
Краснодар Краснодар
2.07 3.90 3.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Августа
16:28 · Россия. Премьер-лига
Стали известны стартовые составы на матч «Факел» — «Оренбург»
16:27 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА быстро забил и второй гол в ворота «Акрона»
16:19 · Россия. Премьер-лига
Мусаев открыл счёт в матче с «Акроном»
16:11 · Россия. Премьер-лига
Дуарте и Николсон не прилетели в Санкт-Петербург
16:06 · Россия. Премьер-лига
Представитель Гонду: «Сделка с «Зенитом» ещё не закрыта»
15:08 · Россия. Премьер-лига
Тедеев: «Неправильно, когда новая команда пять матчей из семи играет на выезде»
14:56 · Россия. Премьер-лига
Николич: «В последних двух матчах у нас хороший прогресс, а результат неудачный»
14:30 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА - «Акрон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
14:08 · Россия. Премьер-лига
Каряка: «Крылья Советов» должны набрать три очка в матче с «Пари НН»
14:08 · Россия. Мелбет-Первая лига
Поддубский: «Команда не развалилась при счёте 0:2, за это ей благодарен»
13:52 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «Если Сперцян продлит контракт с «Краснодаром», то нужны адекватные отступные»
13:39 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Смолов может стать «джокером» Мусаева в матче с «Динамо»
13:23 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов: «Локомотив» — фаворит матча с «Ростовом»
13:09 · Россия. Премьер-лига
Карпин высказался о возможном уходе Глебова из «Ростова»
13:07 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Дзюба на две головы сильнее Соболева»
12:52 · Россия. Премьер-лига
Карпин прокомментировал ситуацию Соболева в «Спартаке»
12:51 · Россия. Премьер-лига
Заварзин: «У «Спартака» вообще нет шансов победить в Санкт-Петербурге»
12:44 · Россия. Премьер-лига
Карпин ответил на вопрос о Глушенкове
12:37 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Почему бы Угальде не замахнуться на звание лучшего бомбардира?»
12:32 · Россия. Премьер-лига
Семшов: «Соболев может многое потерять, если не перейдёт в «Зенит»
12:23 · Россия. Премьер-лига
Бышовец: «Спартак» оставил очень хорошее впечатление в последних матчах»
12:10 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Рубина» Чумич прокомментировал свой первый гол после травмы
12:02 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Динамо» надо считаться с этим «Краснодаром»
11:55 · Россия. Премьер-лига
Хлестов назвал главное оружие «Спартака» против «Зенита»
11:54 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Рано петь оды Станковичу»
Все новости
Рекомендуем