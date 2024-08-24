Представитель Гонду: «Сделка с «Зенитом» ещё не закрыта»

Представитель нападающего «Аргентинос Хуниорс» Лусиано Гонду Густаво Гони высказался об информации, что его клиент в ближайшее время пополнит ряды питерского «Зенита».

«Сделка еще не закрыта. Мы ведем переговоры, но правда близки к соглашению», — приводит слова Гони Sport24.

Ранее СМИ сообщали, что 23-летний футболист сегодня, 24 августа, отправится в Россию для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта с командой с берегов Невы.

В нынешнем сезоне Гонду принял участие в 21 игре во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами партнёрам по команде.