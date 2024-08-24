Бывший форвард «Спартака» Маркао — о Виллиане Жозе: «Ему нужно чуть-чуть времени»

Бывший игрок московского «Спартака» Маркао в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал, следит ли он за столичным клубом, а также поделился мнением о бразильском форварде Виллиане Жозе.

Я слежу за «Спартаком» и знаю, что сегодня игра с «Зенитом». Очень важный и статусный матч. Всегда желаю «Спартаку» только побед!

— Много говорят о том, что Виллиан Жозе пока не оправдывает ожиданий, что вы можете сказать о нем?

Это классный форвард! Он много забивал во всех командах, где играл. Просто ему нужно чуть-чуть времени и он начнет забивать и за «Спартак».

Напомним, что игра между «Зенитом» и «Спартаком» пройдёт сегодня, 24 августа, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».