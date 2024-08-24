Тедеев: «Неправильно, когда новая команда пять матчей из семи играет на выезде»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с ЦСКА.

- Пять туров позади. Есть какая-то оценка старта «Акрона» в РПЛ?

- Мы провели достаточно серьезный отрезок, много матчей сыграли на выезде. К сожалению, пока никак не обретем свою арену в плане даже психологического ее настроя, пока не можем ее настроить под себя. Я думаю, нужно время, поэтому были, на мой взгляд, так неудачно сыграны домашние матчи. Что касается выездных матчей, то, в принципе, результат, где мы могли добиться четырех очков на выезде, где был довольно хороший матч с «Локомотивом», где было забито два мяча, но, к сожалению, пропущено три. В целом, конечно, очков нам не хватает явно, мы хотели большего. Даже несмотря на то, что был тяжелый календарь. Мы на это часто начали обращать внимание, потому что новая команда, как-то не очень правильно, чтобы новая команда из семи матчей, которые были вместе с кубковыми играми, за полтора месяца пять из них играет на выезде. Я считаю, что это несуразно получилось.

- Сегодня очередная игра на выезде, все свои очки вы набираете только в гостях. На что в первую очередь обращали внимание при подготовке к ЦСКА? «Акрон» сегодня продолжит играть в свой атакующий футбол?

- Мы, конечно, думаем о том, что довольно-таки надо правильно сыграть в обороне, потому что очень много индивидуально сильных футболистов у ЦСКА. Это понятное дело, команда борется за чемпионство, она с величайшими традициями, которые в первую очередь оставил мой земляк Валерий Фёдорович Газзаев. И об этом думали и знали, понимали, что эта команда традиционно способна атаковать. Естественно мы думали и об оборонительных действиях в том числе, ну и с точки зрения того, что умеют делать футболисты относительно их характерных черт, мы это вообще никуда не сможем деть. Потому что эти футболисты, у многих из них это на уровне генетики, они этого хотят, они это делают. Конечно, надо стараться все делать правильно, поэтому нельзя отделять сегодня в принципе атакующие действия от оборонительных и наоборот. Никак нельзя. Поэтому мы обратили внимание на все моменты.

- У вас одна замена относительно предыдущего матча. Вместо Тимошенко в атаке Беншимол выходит. В чем причина такого решения?

- У нас два хороших форварда, еще растет молодой форвард. В принципе, каждый из них способен играть с первых минут. Просто дело в том, что относительно определенных матчей и тактических моментов, относительно состояния футболистов, так как прошло много матчей, и Беншимол приехал к нам только недавно и сейчас набирает определенные кондиции, поэтому решили поставить именно его.