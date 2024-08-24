Николич: «В последних двух матчах у нас хороший прогресс, а результат неудачный»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Акроном».

- В прошлом сезоне на этот вопрос отвечал другой тренер ЦСКА, но так получается, что неприятная традиция пропущенных мячей на последних минутах есть. Удалось найти причину и провести анализ, почему в концовке много мячей летит в ваши ворота?

- Бывает так, неудачная игра. Сейчас мне кажется, если мы будет акцентировать на этом внимание, то это будет больше давить на команду. Я не читаю, мне это вообще не интересно. Хотелось бы, чтобы вообще не влияло на команду, мы над этим работаем. Гол, пропущенный на первой или последней минуте - какая разница? В последних двух матчах, если просто смотреть на игру, у нас хороший прогресс, а результат неудачный. В начале сезона, когда не было игры совсем, было просто видна конструкция и ничего особенного, результат был. Сегодня надо игра и результат.

- Мы видели на тренировках Максима Мухина. В каком он состоянии и когда присоединится к команде?

- Он практически готов к возвращению, но не торопимся никуда, потому что у него было долгое восстановление. Он не играл в футбол почти 9 месяцев. Как вы знаете, сейчас день, два или неделя, более-менее, не значат ничего. Надо с ним быть внимательными, он тренируется, отдыхает, программа у него есть, физически он готов. Но сейчас надо быть аккуратнее в плане возможного рецидива.

- В команде есть нападающий Артём Шуманский, который не получает игрового времени. Интересно, по каким причинам?

- Ничего особенного. Молодой парень, пришел, тренируется, адаптируется, добавляет чуть-чуть потихоньку. В ближайшее время его можно ожидать, он должен правильно пользоваться минутами.

- Первая в истории игра ЦСКА против «Акрона». Что успели изучить в игре соперника?

- Неприятная команда, очень ярко начинает каждый матч, там прессингует, атакует. Надо быть аккуратными и внимательными с начала игры, не пропускать и не дарить ничего. Потом брать контроль игры и за счет своих качеств делать преимущество на поле. Но будет сложная игра, полностью уверен, что легко не будет сегодня, наоборот, будет очень тяжелая игра.