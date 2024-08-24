Каряка: «Крылья Советов» должны набрать три очка в матче с «Пари НН»

Бывший футболист «Крыльев Советов» Андрей Каряка поделился ожиданиями от матча шестого тура РПЛ, в котором самарская команда сыграет против нижегородского «Пари НН».

По мнению эксперта, «Крылья Советов» постепенно набирают ход и должны одержать в предстоящей встрече победу.

«Команда должна набрать три очка, но «Пари НН» тоже неплохо выглядит. Будет интересная игра, но предпочтение я отдам «Крыльям», — приводит слова Каряки Metaratings.

Матч «Крылья Советов» — «Пари НН» состоится завтра, 25 августа, в Самаре. Начало этого противостояния запланировано на 15:00 по московскому времени.