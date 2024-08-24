Гранат: «Если Сперцян продлит контракт с «Краснодаром», то нужны адекватные отступные»

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат отреагировал на информацию о том, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может продлить контракт с клубом.

По мнению специалиста, в «Краснодаре» армянский футболист продолжит прогрессировать и в будущем сможет перейти в европейский клуб.

«Сперцян способен уже играть в европейских чемпионатах. Если он и продлит контракт с «Краснодаром», то нужны адекватные отступные для зарубежных клубов. Эдуард не зачахнет в «Краснодаре» после подписания нового соглашения», — цитирует Граната «РБ Спорт».

В текущем сезоне Сперцян провёл за «Краснодар» восемь матчей, в которых отдал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 20 миллионов евро.