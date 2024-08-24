Деменко: «Смолов может стать «джокером» Мусаева в матче с «Динамо»

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко высказался о шансах нападающего «быков» Фёдора Смолова выйти на матч против своей бывшей команды «Динамо» в матче шестого тура РПЛ.

По мнению Деменко, опыт Смолова может пригодиться «быкам» в предстоящей встрече.

«Фёдор отлично знает, как играют москвичи и может стать «джокером» Мусаева в этом матче. Но важно понять, какой план у тренера. Я думаю, что Фёдор на поле появится, но не удивлюсь, если он выйдет лишь во втором тайме», — цитирует Деменко «РБ Спорт».

Матч между «Динамо» и «Краснодаром» состоится завтра, 25 августа. Начало — в 17:30 по московскому времени.