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Деменко: «Смолов может стать «джокером» Мусаева в матче с «Динамо»

24 Августа 2024 • 13:39 Комментировать
Динамо Москва
...
Краснодар
25.08 17:30

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко высказался о шансах нападающего «быков» Фёдора Смолова выйти на матч против своей бывшей команды «Динамо» в матче шестого тура РПЛ.

По мнению Деменко, опыт Смолова может пригодиться «быкам» в предстоящей встрече.

«Фёдор отлично знает, как играют москвичи и может стать «джокером» Мусаева в этом матче. Но важно понять, какой план у тренера. Я думаю, что Фёдор на поле появится, но не удивлюсь, если он выйдет лишь во втором тайме», — цитирует Деменко «РБ Спорт».

Матч между «Динамо» и «Краснодаром» состоится завтра, 25 августа. Начало — в 17:30 по московскому времени.

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