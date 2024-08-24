Ринат Билялетдинов: «Локомотив» — фаворит матча с «Ростовом»

Известный российский тренер Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от матча шестого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ростовом».

«Специалист» назвал «железнодорожников» фаворитами предстоящей игры, при этом отметив, что «Ростов» понёс меньше потерь в составе нынешним летом.

«Локомотив» – фаворит этой встречи, но нужно понимать, что отношение сейчас изменится. «Локомотив» не будут воспринимать как команду, потерявшую лидеров, которая ищет новую игру. Плюсом, конечно, послужит то, что у «Ростова» не было таких серьёзных потрясений в составе», — цитирует Билялетдинова Metaratings.

Матч «Локомотив» — «Ростов» состоится завтра, 25 августа. Начало этой встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.