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Карпин высказался о возможном уходе Глебова из «Ростова»

24 Августа 2024 • 13:09 Комментировать

Наставник «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на слухи о возможном уходе из команды опорного полузащитника Данила Глебова.

«Будет трагедия, если он уйдет? Трагедия слишком громкое слово. Незаменимых нет, но будет тяжело заменить его. Футболисты уходили из всех клубов. Эти клубы продолжали существовать», - приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

Трансферная стоимость 24-летнего полузащитника оценивается в восемь миллионов евро. Трудовой договор Глебова с «Ростовом» рассчитан до лета 2028 года.

В текущем сезоне РПЛ Данил провел пять поединков, забил один гол и получил желтую карточку.

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