Орещук: «Дзюба на две головы сильнее Соболева»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук сравнил между собой нападающего «Спартака» Александра Соболева с экс-форвардом «Зенита», «Спартака», «Локомотива» и сборной России Артёмом Дзюбой.

«Соболев — хороший форвард. Не могу сказать, что прям сильным, но добротным. Для меня сравнения с Дзюбой ни в какие ворота не лезут. Артём на голову сильнее. Да даже на две», — приводит слова Орещука «Спорт-Экспресс».

Ранее Орещук сообщил, что Соболев близок к переходу в петербургский «Зенит».

В прошлом сезоне Соболев провёл за «Спартак» 34 игры, забил 10 голов и отдал девять результативных передач.