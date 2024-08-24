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Орещук: «Дзюба на две головы сильнее Соболева»

24 Августа 2024 • 13:07 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1 1.85 X 3.95 2 4.15
Через 3 ч. 53 мин.

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук сравнил между собой нападающего «Спартака» Александра Соболева с экс-форвардом «Зенита», «Спартака», «Локомотива» и сборной России Артёмом Дзюбой.

«Соболев — хороший форвард. Не могу сказать, что прям сильным, но добротным. Для меня сравнения с Дзюбой ни в какие ворота не лезут. Артём на голову сильнее. Да даже на две», — приводит слова Орещука «Спорт-Экспресс».

Ранее Орещук сообщил, что Соболев близок к переходу в петербургский «Зенит».

В прошлом сезоне Соболев провёл за «Спартак» 34 игры, забил 10 голов и отдал девять результативных передач.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Артём Дзюба Роман Орещук Александр Соболев ещё теги

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