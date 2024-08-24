Карпин прокомментировал ситуацию Соболева в «Спартаке»

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий по ситуации нападающего Александра Соболева в московском «Спартаке». Игрок отстранен от тренировок с «красно-белыми».

«На ситуацию с Соболевым смотрю с сожалением. Как найти выход? Вопрос не ко мне. С игроком не общался», - цитирует наставника «Спорт-Экспресс».

В прессе сообщалось, что 27-летний футболист может продолжить карьеру в петербургском «Зените». В текущем сезоне чемпионата России Александр сыграл в одном матче.

После пяти проведенных туров «Спартак» занимает четвертое место в таблице Премьер-лиги.