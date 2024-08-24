Карпин ответил на вопрос о Глушенкове

Рулевой сборной России Валерий Карпин высказался о том, попадет ли травмированный полузащитник «Зенита» Максим Глушенков в состав национальной команды на ближайшие товарищеские встречи.

«Отслеживаем состояние Глушенкова. Окажется ли в итоговом списке? Пока сложно сказать. Сделали операцию. Больше от докторов зависит. Решение будем принимать на следующей неделе», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Глушенков получил травму руки в поединке против подмосковных «Химок» (1:1). Сейчас полузащитник проходит восстановление после хирургического вмешательства.