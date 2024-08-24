Орещук: «Почему бы Угальде не замахнуться на звание лучшего бомбардира?»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался об игре нападающего «Спартака» Манфреда Угальде.

Напомним, в пяти турах текущего розыгрыша чемпионата России костариканский футболист забил четыре мяча и сейчас занимает третье место в рейтинге лучших бомбардиров сезона, отставая от лидирующего Максима Глушенкова («Зенит») на три мяча.

«Он уже забил четыре в пяти турах. Очень хороший показатель. Почему бы и не замахнуться на звание лучшего бомбардира? Тем более Глушенков пока выбыл из строя», — приводит слова Орещука «Спорт-Экспресс».

Свой следующий матч «Спартак» проведёт сегодня, 24 августа, против «Зенита». Начало — в 17:30 по московскому времени.