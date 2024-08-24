Семшов: «Соболев может многое потерять, если не перейдёт в «Зенит»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов рассказал, что думает о потенциальном переходе форварда «Спартака» Александра Соболева в петербургский «Зенит».

«Соболев может многое потерять, если не перейдёт в «Зенит». Угальде забивает, заслуживает место в основе. До конца трансферного окна не так долго, а Соболеву нужно играть», - приводит слова Семшова «Чемпионат».

Напомним, что Соболев отстранен от тренировок с «красно-белыми». В нынешнем сезоне нападающий принял участие лишь в одном матче Премьер-лиги.

24 августа «Спартак» на выезде сыграет с «Зенитом». Матч начнется в 17:30 по московскому времени.