Бышовец: «Спартак» оставил очень хорошее впечатление в последних матчах»

Известный российский тренер Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча шестого тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

По мнению специалиста, «Спартак» способен навязать борьбу действующему чемпиону страны.

«Спартак» оставил очень хорошее впечатление в последних матчах. Думаю, Станковичу удалось объединить футболистов. Я жду, что соперничество точно будет иметь принципиальный характер», — приводит слова Бышовца «Матч ТВ».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 24 августа, в Санкт-Петербурге. Начало этой встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.