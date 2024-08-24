Игрок «Рубина» Чумич прокомментировал свой первый гол после травмы

Нападающий «Рубина» Никола Чумич после победы над махачкалинским «Динамо» в матче шестого тура РПЛ со счётом 2:0 высказался о своём голе, ставшим для него первым после травмы.

«Я уже сказал, что очень рад, что забил свой первый гол после травмы. Для меня он был очень эмоциональным. Но для меня самое важное, что мы сегодня выиграли. Для меня самое важное, чтобы «Рубин» всегда побеждал», — цитирует Чумича Metaratings.

В нынешнем сезоне 25-летний Чумич успел провести за «Рубин» восемь матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Сейчас казанский клуб занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 10 набранных очков.