Силкин: «Динамо» надо считаться с этим «Краснодаром»

Экс-рулевой столичного «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о матче «бело-голубых» против «Краснодара» в шестом туре Российской премьер-лиги.

«Краснодар» выходит из того пике, в котором был. Команда начинает проявлять характер, игровые качества и создавать моменты. «Динамо» надо считаться с этим «Краснодаром», - передает слова специалиста «Чемпионат».

После пяти туров чемпионата страны «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, а «Краснодар» располагается на шестой строчке.

Матч состоится на стадионе «ВТБ Арена» 25 августа и начнется в 17:30 по московскому времени.