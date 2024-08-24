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Силкин: «Динамо» надо считаться с этим «Краснодаром»

24 Августа 2024 • 12:02 Комментировать

Экс-рулевой столичного «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о матче «бело-голубых» против «Краснодара» в шестом туре Российской премьер-лиги.

«Краснодар» выходит из того пике, в котором был. Команда начинает проявлять характер, игровые качества и создавать моменты. «Динамо» надо считаться с этим «Краснодаром», - передает слова специалиста «Чемпионат».

После пяти туров чемпионата страны «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, а «Краснодар» располагается на шестой строчке.

Матч состоится на стадионе «ВТБ Арена» 25 августа и начнется в 17:30 по московскому времени.

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