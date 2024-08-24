Хлестов назвал главное оружие «Спартака» против «Зенита»

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Хлестов рассказал о своих ожиданиях от центрального матча шестого тура РПЛ между «красно-белыми» и петербургским «Зенитом».
«У «Зенита» состав сыгранный, у них костяк, как раньше у нас в 90-х был. У «Спартака» нет такого костяка. Поэтому только удача им сейчас поможет. Это их главное оружие», - приводит слова Хлестова «Спорт-Экспресс».
Матч «Зенита» против «Спартака» состоится сегодня, 24 августа, на петербургской «Газпром Арене». Начало поединка – в 17:30 по московскому времени. В турнирной таблице чемпионата России питерцы занимают первое место, а гости – четвертое.
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