Хлестов назвал главное оружие «Спартака» против «Зенита»

«У «Зенита» состав сыгранный, у них костяк, как раньше у нас в 90-х был. У «Спартака» нет такого костяка. Поэтому только удача им сейчас поможет. Это их главное оружие», - приводит слова Хлестова «Спорт-Экспресс».