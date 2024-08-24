Орещук: «Рано петь оды Станковичу»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о выступлениях «Спартака» в первых матчах текущего сезона.

Напомним, в первых пяти матчах РПЛ «красно-белые», возглавляемые сербским тренером Деяном Станковичем, набрали 10 очков и сейчас занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России.

«Вы же понимаете, «Спартак» — это особая история. Круговорот тренеров в природе. И каждый хорошо начинает. А потом всё тише и тише... На короткой дистанции тренер эффективен, а потом дежавю. Поэтому рано петь оды Станковичу», — приводит слова Орещука «Спорт-Экспресс».

Свой ближайший матч «Спартак» проведёт сегодня, 24 августа, против «Зенита». Начало — в 17:30 по московскому времени.