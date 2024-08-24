Каряка назвал победителя матча «Динамо» - «Краснодар»

Бывший полузащитник московского «Динамо» Андрей Каряка сделал прогноз на матч «бело-голубых» против «Краснодара» в шестом туре Российской премьер-лиги.

«Будет непростой матч. В последнее время «Краснодар» показывает неплохой комбинационный футбол, но «Динамо» на ходу и должно взять три очка», - передает слова эксперта Metaratings.ru.

Поединок между «Динамо» и «Краснодаром» состоится в воскресенье, 25 августа, на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Москвичи занимают третье место в таблице РПЛ, а «быки» находятся на шестой позиции.