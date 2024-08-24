Пименов сделал прогноз на голы в матче «Динамо» и «Краснодара»

Экс-игрок московского «Динамо» Руслан Пименов высказал мнение по предстоящему матчу «бело-голубых» против «Краснодара» в рамках шестого тура чемпионата России.

«Обе команды играют в атакующий футбол. Но у обеих есть вопросы в линии обороны. Матч будет с большим количеством забитых мячей, три-четыре», - приводит слова Пименова Metaratings.ru.

Поединок «Динамо» и «Краснодара» пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в воскресенье, 25 августа. Начало встречи запланировано в 17:30 по московскому времени. Перед этим матчем хозяева находятся на третьем месте в турнирной таблице, а гости занимают шестую строчку.