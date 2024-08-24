Мостовой: «У «Спартака» точно будут шансы в матче с «Зенитом»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча шестого тура РПЛ, в котором «красно-белые» сыграют с «Зенитом».

«Матч будет очень интересным. Вроде бы в игре против «Химок» «Зенит» задрожал, поэтому у «Спартака» точно будут шансы. Игра сто процентов получится яркой», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Также эксперт отметил, что глубина состава позволяет «Зениту» достойно заменить травмированных Максима Глушенкова и Вендела.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоится сегодня, 24 августа, в Санкт-Петербурге. Начало этой встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.